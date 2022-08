Die Lage am Morgen Wenn Erdoğan zu sehr mit Putin flirtet

In der Europäischen Union sorgt für Ärger, dass Erdoğan nach einem vierstündigen Treffen mit Wladimir Putin am Freitag ankündigte, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland zu stärken. Die Türkei wird künftig in Rubel für russisches Gas bezahlen und will am russischen Kartensystem Mir teilnehmen. Wie ein zuverlässiger Nato-Partner wirkt die Türkei nicht.

Erdoğan verhält sich seit Putins Angriff auf die Ukraine maximal opportunistisch in der größeren Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland. Das kann er sich teilweise erlauben. Dabei nutzt ihm die strategisch zentrale Lage am Bosporus, dem einzigen Zugang zum Schwarzen Meer: Erdoğan dient sich als Vermittler an und hat etwa geholfen, einen Korridor zu verhandeln, über den Schiffe ukrainisches Getreide transportieren können. Zugleich will er vom Westen Zugeständnisse erpressen, damit er dem Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands zustimmt.

Und schließlich verfolgt Erdoğan seine Interessen in Syrien: Es wird erwartet, dass er dort in Kürze militärisch gegen die kurdische YPG vorgehen könnte, die mit der Terrororganisation PKK verbandelt ist – dafür braucht er Putin.