Die Lage am Morgen Der Sieg des deutschen »Unterwerfungspazifismus«

Weigert sich Deutschland, erwachsen zu werden? Was ist der Grund dafür, dass es gerade in Deutschland so vielen besonders schwerfällt zu verstehen, was für Europa in der Ukraine gerade auf dem Spiel steht? In den ersten Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verstummten die meisten deutschen Russlandapologeten kurz, einige gestanden in allgemeinen Worten, sich getäuscht zu haben oder von Wladimir Putin getäuscht worden zu sein. Wobei unklar blieb, wie man übersehen konnte, was seit 2014 klar war: Dass Putin einen Krieg gegen die Ukraine und damit gegen die europäische Friedensordnung führt. Doch längst sind jene zurück, die den Deutschen einreden wollen, dass es keine andere Wahl gebe, als vor Russlands Imperialismus in Europa zu kuschen. Sie sitzen in Talkshows, die Wagenknechts und Welzers, und jene, die sich einfach weigern wollen, in Europa eine Führungsrolle zu übernehmen. Auch die Bundesregierung überlässt sie gerade wieder liebend gern den USA. Man könnte auch sagen: Deutschland weigert sich, außenpolitisch erwachsen zu werden. Nach der »Zeitenwende«-Rede haben die Bremser die Diskurshoheit wieder übernommen.

Bild vergrößern Kanzler Scholz: Überlässt die Führung den USA Foto: Michael Kappeler / dpa

Dabei geht es immer noch um alles: Es geht um die Frage, ob die Ukraine als souveräner Staat überlebt. Es geht darum, ob Russland in seinem kriegerischen Expansionismus bestärkt wird. Es geht um die Frage, ob sich Staaten wie Polen, Rumänien oder Tschechien noch sicher fühlen können – und ob das Leben in Frieden und Freiheit der letzten 30 Jahre in Europa auch eine Zukunft hat. Leider ist das bei vielen noch nicht angekommen. Putin sieht diesen Krieg gegen die Ukraine auch als Teil eines Kriegs gegen den Westen – und er hat im Vorfeld des Kriegs massive Forderungen an die Nato und die USA erhoben: Putin will Osteuropa als russisches Einflussgebiet zurück, die Nato soll sich daraus zurückziehen. Er will eine Neuordnung der Machtverhältnisse in Europa, mit militärischen Mitteln. Es geht deshalb in diesen Tagen nicht um die Ukraine allein, sondern es geht darum, das freie Europa gegen ein imperialistisches, kriegsbereites Russland zu verteidigen. CDU-Politiker Röttgen über Russland, Europa und China: »Das war ein schwerwiegendes Versagen« Wenn Waffen Frieden schaffen Deshalb ist es so wichtig, dass auch Deutschland die Ukraine in diesen Tagen militärisch mit allem unterstützt, was die Ukraine braucht: Nun werden 15 deutsche Gepard-Panzer offenbar bis im Juli endlich geliefert, sogar ein wenig Munition wurde aufgetrieben, allerdings nicht genug. Der bisherige Kriegsverlauf hat gezeigt, dass Putins Armee der ukrainischen Armee keineswegs überlegen ist, und dass militärische Hilfe im Moment das einzig wirksame Mittel ist – weil nur eine souveräne und unabhängige Ukraine auch Putins Expansionsdrang nach Westen unterbinden kann. Wer nun bei allem, was der Westen tut, die Angst vor dem Dritten Weltkrieg an die Wand malt, betreibt Putins Spiel: Herfried Münkler hat es zu Recht »Unterwerfungspazifismus« genannt. Das gilt für die Angst vor Lieferung von Waffen, aber auch für die Warnungen vor dem Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands. Den hat Putin sich selbst zuzuschreiben: Sein Angriffskrieg hat allen Nachbarn Russlands signalisiert, dass es an der russischen Grenze allein zu gefährlich ist.

Bild vergrößern Gepard-Panzer der Bundeswehr im Einsatz (2003) Foto: Christian Charisius / REUTERS

Neben der falschen Behauptung, die Ukraine könne den Krieg nicht gewinnen, hört man dieser Tage immer wieder: Waffenlieferungen würden keinen Frieden schaffen. Das ist aber Unsinn. Im Fall der Ukraine können Waffenlieferungen zu einem nachhaltigen Frieden beitragen – wenn nämlich die Ukraine in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen und den russischen Angriff abzuwehren, haben auch Friedensverhandlungen wieder eine Chance. Putin hat sich ernsthaften Gesprächen bisher verweigert. Ich empfehle Ihnen dazu dieses Interview meines Kollegen Konstantin von Hammerstein mit der Premierministerin von Estland, Kaja Kallas. Sie drängt auf einen militärischen Sieg über Russland statt auf einen Friedensvertrag, und sie sagt: »Es macht keinen Sinn mit Putin zu reden.« »Es macht keinen Sinn mit Putin zu reden«: Interview mit Estlands Premierministerin Kaja Kallas Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier: Das geschah in der Nacht: Beim Angriff auf Losowa gab es Verletzte. Moskau hat den Ex-Schach-Weltmeister Kasparow auf die Liste der »ausländischen Agenten« gesetzt. Und: Großbritannien will Moldau offenbar moderne Waffen liefern. Der Überblick.

Oligarchen sind für Großbritannien systemrelevant: Die Johnson-Regierung hat nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Sanktionen verhängt. Das betrifft auch die Oligarchen in London. Am System der reichen Russen auf der Insel ändert das allerdings gar nichts.

Russland meldet »vollständige Befreiung« des Asow-Stahlwerks: Nach russischen Angaben haben sich alle Kämpfer in der Hafenstadt Mariupol ergeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj macht den Westen für den Rückzug aus dem Asow-Stahlwerk mitverantwortlich.

»Putin geht davon aus, dass er bei einer Niederlage sein Leben verliert«: Der Kremlchef kenne keine Hemmungen und könnte auch Atomwaffen einsetzen, sagt Harvard-Politologe Graham Allison. Wie man das Morden in der Ukraine stoppt? Indem man Putin ein Angebot mache. Nach Corona nun die Affenpocken Soll man lachen oder sich Sorgen machen, wenn man in Zeiten der sich verflüchtigenden Coronapandemie Eilmeldungen aufs Handy bekommt, in denen steht: »Affenpocken: Erster Fall in Deutschland bestätigt«? Die Affenpocken sind jedenfalls kein böser Scherz, es gibt sie tatsächlich, und offenbar verbreiten sie sich gerade leichter von Mensch zu Mensch als in der Vergangenheit. Seit Anfang Mai wurden in mehreren europäischen und nordamerikanischen Ländern Dutzende Verdachtsfälle und bestätigte Infektionen mit Affenpocken gemeldet, nun auch in Deutschland – die Zahlen sind allerdings gering, die Übertragung geschieht offenbar nur bei »engem Kontakt«, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr.

Bild vergrößern Affenpockenviren unter dem Mikroskop Foto: Cynthia S. Goldsmith / dpa

Zu den Symptomen der Affenpocken beim Menschen gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit, ein tödlicher Verlauf ist selten. Die gute Nachricht: eine Pockenimpfung schützt. Die schlechte Nachricht: Wer nach 1976 geboren ist, hat die in der Regel nicht. Grund zur Panik sind die Affenpocken bisher nicht, aber sie erinnern uns daran, dass es neben Corona auch andere gefährliche Krankheiten gibt, die in den vergangenen Jahren teils in Vergessenheit gerieten. Dazu gehört die Tuberkulose, zuletzt tötete die Krankheit 1,5 Millionen Menschen pro Jahr – meist in den ärmsten Regionen der Welt. Durch Krieg und Pandemie rückt das Elend näher an Europa, schreibt mein Kollege Hilmar Schmundt. Virusinfektion: Was bedeuten die weltweiten Affenpocken-Fälle? Das 9-Euro-Ticket als Trostpflaster für die Wunde Bahn Deutschland erhält in diesem Sommer ein monatliches 9-Euro-Billigticket für den ganzen Nah- und Regionalverkehr, das haben Bundestag und Bundesrat beschlossen – und so erfreulich diese staatliche Aktion zunächst klingt, die 30 Millionen zusätzliche Fahrgäste in deutsche Regionalbahnen befördern wird, so muss man doch konstatieren: Sie ist ein Trostpflaster, auf das ich gern zu verzichten bereit wäre, wenn es dafür in Deutschland eine zuverlässig funktionierende Bahn gäbe. Allein in dieser Woche gab es im Fernverkehr, auf den zentralen Strecken, eine endlose Serie von Bränden, Störungen, ausgefallenen Zugbesatzungen, kaputten Signalen und Türen, stundenlangen Odysseen – es sind keine Einzelfälle, es hat System. Und wer so glücklich ist, dass sie oder er mit dem ICE meist pünktlich und pannenfrei ankommt, sei versichert: Das ist der Einzelfall.

Bild vergrößern Bundesverkehrsminister Wissing und BVG-Chefin Kreienkamp präsentieren das 9-Euro-Ticket Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Die Ampel wollte eine Reformkoalition sein, da kam der Krieg dazwischen, aber wenn es ein Projekt gibt, das gleichermaßen deutsche Bürokratie, marode Infrastruktur und den Klimawandel bekämpfen würde, dann wäre es: Aus der Bahn ein zuverlässiges Verkehrsmittel zu machen. Die paar Milliarden, die nun in das 9-Euro-Ticket fließen, wären jedenfalls besser aufgehoben – gemeinsam mit vielen anderen Milliarden – in einem Strukturfonds für das deutsche ICE-Netz und den Regionalverkehr, zum Beispiel in NRW. Aber natürlich reicht Geld allein nicht und kleine Reformen auch nicht, jemand müsste das Problem groß angehen – warum nicht eine Reformkoalition? An manchen Tagen, wenn ich im einzigen nicht ausgefallenen Zug sitze, der dafür komplett überfüllt und Stunden verspätet ist, frage ich mich, ob nicht die einzige Lösung für die Deutsche Bahn lautet: abreißen, neu gründen. Teurer Umstieg: Warum Bus und Bahn für Familien oft keine Alternative sind Verlierer des Tages… …sind Gerhard Schröder und Manuela Schwesig.

Bild vergrößern Foto: Jens Schicke / IMAGO

Was den Kreml-Lobbyisten und Altkanzler am Ende zum Einlenken bewog, wissen wir nicht, aber fast drei Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Gerhard Schröder nun angekündigt, vom Aufsichtsratsvorsitz des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft zurückzutreten. Da ihm Dinge wie staatsmännisches Verhalten oder Verantwortungsbewusstsein für sein Land oder auch nur sein Nachruhm bisher komplett egal zu sein schienen, muss man wohl vermuten, dass sie nicht ausschlaggebend für seine Entscheidung waren. Lag es etwa daran, dass der Bundestag ihm sein staatlich subventioniertes Büro entzog, wogegen er jetzt Verfassungsklage erheben will? In seinem allzu gesprächigen Interview mit der »New York Times« kündigte Schröder an, vom Rosneft-Vorsitz nur dann zurückzutreten, wenn Russland seine Gaslieferungen nach Deutschland einstelle – könnte seine Entscheidung gar ein Vorbote sein? Vielleicht ist auch nur endlich jemand zu ihm durchgedrungen, der ihm erklären konnte, wie selbstzerstörerisch sein Verhalten war. Allerdings muss man trotz seiner Rosneft-Entscheidung die Kirche im Dorf lassen, um Schröder selbst zu zitieren, denn seine Posten bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2 behält er ja. Und dass er nach dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine im Jahr 2014 acht Jahre lang weiter kassierte – das bleibt auch.

Bild vergrößern Foto: IMAGO/Political-Moments

Und was noch bleibt: Seine Hinterlassenschaft, die Ruine Nord Stream 2, die sich mittlerweile in eine Art politisches Tschernobyl verwandelt hat: Eine Katastrophe, die jede verstrahlt, die sich damit einließ – insbesondere eine einstige Hoffnungsträgerin der SPD, die mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie hatte bekanntlich eine sogenannte Umweltstiftung gründen lassen, um die US-Sanktionen gegen den Bau von Nord Stream 2 zu umgehen und holte sich dabei auch politischen Rat von der Betreiberfirma, einer Tochter des russischen Gaskonzerns Gazprom. Doch es ist noch schlimmer: Wie meine SPIEGEL-Kollegen nun enthüllt haben, war Schwesigs Umweltstiftung zum Schluss sogar die heimliche Bauherrin der Pipeline. Insgesamt soll sie rund 80 Verträge zur Fertigstellung der Pipeline geschlossen und abgewickelt haben. Einem Insider zufolge soll die Stiftung beispielsweise Dieselaggregate, Pumpen und Ver­dichter für die Gas-Anlande-Station in Lubmin gekauft haben. Schwesig als »Patin« eines Verschleierungssystems, das am Ende die Pipeline sogar noch selbst zu Ende bauen wollte – es ist ein desaströses Bild, das sich hier zeigt, und die einzige Frage, die sich am Ende stellt: Warum ist Manuela Schwesig noch im Amt?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht US-Erzbischof schließt Nancy Pelosi von Kommunion aus: Solange sie Abtreibung befürwortet, sieht der Bischof »keine andere Wahl«: Nancy Pelosi darf nicht zur Kommunion. Schon im vergangenen Jahr gab es eine ähnliche Debatte.

Tesla-Aktie fällt nach Belästigungsvorwurf gegen Musk: Elon Musk weist Vorwürfe der sexuellen Belästigung zurück – doch die Tesla-Anleger sind bereits alarmiert. An der Wall Street fielen die Aktienkurse um acht Prozent.

Lotto-Rekordgewinn von 110 Millionen erzielt: Im 14. Anlauf wurde der Eurojackpot geknackt – und brachte 110 Millionen Euro. Im März hatten die Teilnehmerländer die Regeln geändert und den höchsten Gewinn der deutschen Lottogeschichte damit erst möglich gemacht.

Abspielen Erneut abspielen Zur Playlist hinzufügen