Die Lage am Morgen Plötzlich explodiert auf der Krim ein russischer Stützpunkt

Ich empfehle Ihnen zur Frage, wann es in diesem Krieg zu Verhandlungen kommen kann, das Interview, das meine Kollegin Alexandra Rojkov mit der 72-jährigen Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini geführt hat. Tagliavini vermittelte jahrzehntelang in Konflikten mit Russland, etwa nach 2008 in Georgien, und sie leitete die Verhandlungen der Minsker Abkommen. Es wäre absurd, ihr vorzuwerfen, dass sie nicht an Diplomatie glaubt – sie war schließlich ihr Leben. Und dennoch sagt sie: »Verhandlungen in der gegenwärtigen, akuten Kriegsphase scheinen mir nicht zielführend«. Tagliavini sagt, es bringe nichts, die Kriegsparteien zu Gesprächen zwingen zu wollen. »Es ist eine Katastrophe, dass dieser Krieg ausgebrochen ist. Aber es ist nicht an uns zu sagen: Wir möchten Frieden, also setzt euch gefälligst zusammen.« Das ganze Interview lesen Sie hier:

Lindner und die kalte Progression

Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Bürger entlasten: Mit rund zehn Milliarden Euro soll die sogenannte kalte Progression bekämpft werden – was heißt: Die Bürger sollen nicht durch die Inflation in höhere Steuerklassen rutschen und dadurch am Ende anteilig mehr Steuern zahlen. Das Inflationsausgleichgesetz soll prozentual die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen am stärksten entlasten. Allerdings würden auch die Menschen mit hohen Einkommen davon nicht ausgenommen. Deshalb gibt es nun Protest gegen Lindners Pläne bei den Grünen. Das kann nur der Start zu einer in Deutschland besonders beliebten Disziplin sein: der Gerechtigkeitsdebatte.

Blinken in Afrika

US-Außenminister Antony Blinken reist dieser Tage durch Afrika – wie vor ihm schon der russische Außenminister Sergej Lawrow. Es ist eine Art Fernduell in einem neuen Kalten Krieg: Der Kampf um Einfluss auf dem Kontinent zwischen dem Westen, China und Russland wird derzeit so offen ausgetragen wie lange nicht.