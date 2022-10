Die Lage am Morgen Brutale Machtkämpfe in Moskau

Nika Shakarami lebte, so heißt es, mit ihrer Tante in Teheran. Sie war nach dem Tod ihres Vaters in die Hauptstadt gezogen, sie interessierte sich für Malerei. Am 20. September wurde sie bei einem Protest von ihren Freunden getrennt, am nächsten Morgen waren ihre Social-Media-Accounts gelöscht, sie war nicht mehr erreichbar. Die Familie suchte nach ihr. Erst zehn Tage später tauchte ihre Leiche in einem Gefängnis auf – die Familie, so lauten die Berichte, habe ihren Körper nicht sehen dürfen, nur ihr Gesicht, um sie zu identifizieren, ihre Nase soll gebrochen gewesen sein. Als sie beerdigt werden sollte, ließen die Behörden ihre vermutlich verunstaltete Leiche laut Berichten an einen anderen Ort schaffen und dort verbrennen.

Das Schicksal von Nika Shakarami ist eins von vielen in Iran in diesen Tagen. Das Video verleiht ihr ein Gesicht. Es stellt die Frage, wie ein gerontokratisches und autokratisches Regime überleben will, das seine Jugend tötet.

