Und in Deutschland? Am Sonntagabend hat CDU-Chef Friedrich Merz im Sommerinterview der ARD Gelegenheit, sich zu seiner Haltung zu äußern. Er hat sich in der Vergangenheit für eine »Brandmauer« zur AfD ausgesprochen, aber das sehen in den ostdeutschen Landesverbänden der Partei längst nicht alle so. Es gibt nicht wenige in der CDU, die glauben, die Partei müsste die Themen der AfD selbst besetzen – wie Merz dazu genau steht, ist unklar. Allerdings bezeichnete er seine Partei bei einem Auftritt diese Woche als »Alternative für Deutschland mit Substanz«. Was Alice Weidel prompt zum Tweet verleitete : »Auch wenn sich Herr #Merz noch so verbiegt, das Original bleiben wir. #DeshalbAfD #AfD «. Und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert fragte: »Was soll das heißen? Björn Höcke mit Steuerkonzept?«

Merz sollte das Schicksal der französischen Konservativen als Warnung betrachten. Nicolas Sarkozy, deren letzter Präsident, kam an die Macht, in dem er Themen des rechtsextremen Front national besetzte und damit in den Mainstream holte. Nach fünf Jahren wurde er abgewählt – und die französischen Konservativen sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Dafür hat der Front national, der heute Rasseblement national heißt, unter seiner Anführerin Marine Le Pen einen stetigen Aufstieg hingelegt.

Auch Österreichs Starkanzler Sebastian Kurz hat die ÖVP in Richtung Populismus umgepolt und der FPÖ die Themen genommen – doch nach seinem Fall ist die rechtspopulistische FPÖ im Land wieder die stärkste Partei, ihre Themen sind jetzt im Mainstream.

Es gibt jedenfalls kein mir bekanntes Beispiel einer konservativen Partei, die sich bei den Wählern von Rechtspopulisten anbiederte, ohne damit am Ende die Rechtspopulisten zu stärken.

Kampf um Israels Demokratie

Die kommende Woche könnte für Israel entscheidend werden: Da soll das Parlament die sogenannte Justizreform verabschieden. Und die Gegner wollen das mit aller Macht verhindern.