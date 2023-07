Die Lage am Morgen

Es ist der erste Besuch ausländischer Diplomaten seit Beginn der Pandemie, während der Nordkorea sich komplett von der Welt abgeschottet hatte. Er ist auch deshalb interessant, weil Moskau seit Langem freundliche Beziehungen mit Pjöngjang unterhält. Die USA beschuldigen die Nordkoreaner, Moskau für seinen Angriffskrieg auf die Ukraine mit Waffen zu beliefern – und zwar ausgerechnet die Söldnertruppe Wagner, die gegen Schoigu eine Art Putsch versucht hatte. Die Amerikaner präsentierten Bilder von russischen Eisenbahnwaggons, die auf nordkoreanisches Gebiet fahren und dort Infanterieraketen aufladen.

Was Schoigu in Nordkorea genau vorhat, ist unbekannt. Ein Video zeigte, wie er an einem Flughafen in der Hauptstadt Pjöngjang begrüßt wurde, im Hintergrund die russische Nationalhymne. Dass Schoigu die militärische Kooperation vertiefen möchte, ist wahrscheinlich. Das Moskauer Verteidigungsministerium teilte mit, der Besuch werde »zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen«.

Es gibt ja mittlerweile auch einige Ähnlichkeiten zwischen den beiden Ländern: Wie Diktator Kim Jong Un ist auch Diktator Wladimir Putin gern in Privatzügen unterwegs. Und auch was Isolation und internationalen Paria-Status angeht, hat sich der russische Herrscher seinem nordkoreanischen Amtskollegen in den vergangenen anderthalb Jahren angenähert.

Das iranische Regime verfolgt Journalistinnen

Hinter verschlossenen Türen finden diese Woche in Teheran die geheimen Gerichtsverhandlungen gegen die beiden preisgekrönten Journalistinnen Nilufar Hamedi und Elaheh Mohammadi statt. Die beiden hatten im Herbst zu den Ersten gehört, die über den Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini berichtet hatten. Sie war von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, misshandelt und wahrscheinlich tödlich verletzt worden. In der Folge gingen im ganzen Land Millionen Menschen auf die Straße, insbesondere junge Frauen.