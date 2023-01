Die Lage am Morgen

Wenn man die aktuelle Debatte verfolgt, könnte man leicht dem Glauben verfallen, die nun beschlossene Lieferung von Kampfpanzern bedeute eine Art militärische Zeitenwende. Doch so wichtig die Panzer sind, um die Ukraine gegen eine russische Frühjahrsoffensive zu unterstützen, und so hilfreich sie sein können, um ukrainisches Gebiet zurückzuerobern, so wenig bedeuten sie eine völlig neue Qualität westlicher Unterstützung der Ukraine. Es gibt keinen Grund, warum sie etwa einen größeren Sprung bedeuten als etwa die amerikanischen Himars-Raketenwerfer, mit denen die Ukraine schon seit letztem Jahr kämpft.

Deutschland wird durch die Lieferung von Kampfpanzern juristisch genauso wenig zur Kriegspartei wie durch die Lieferungen von Schützenpanzern, Panzerhaubitzen oder von Bundeswehrhelmen. Völkerrechtlich ist das eindeutig – ich verweise hierzu gern noch einmal auf den Artikel meines Kollegen Dietmar Hipp von vor acht Monaten . Auf der anderen Seite nannte Russland den Krieg gegen die Ukraine fast von Anfang an einen Krieg gegen die Nato und behauptet seit vergangenem Jahr, der Westen sei Kriegspartei – auch daran ändern die Leoparden nichts.

Wofür die Kampfpanzer aus dem Westen aber stehen: Sie zeigen demonstrativ den Willen des Westens, die Ukraine langfristig militärisch zu unterstützen und ihr auch bei der Rückeroberung besetzter Gebiete behilflich zu sein. Damit ist nicht in erster Linie die Krim gemeint, sondern vor allem das Territorium im Süden in Richtung Asowsches Meer und im Nordosten in Richtung Donbass.

Die Panzer sind deshalb auch ein wichtiges Signal an Putin: Die Unterstützung der Ukraine lässt nicht nach, sie ist langfristig angelegt. Einen militärischen Sieg Russlands will man nicht zulassen; eine russische Niederlage ist im Bereich des Möglichen. Dieses Signal kann auf lange Sicht friedensstiftend wirken: Es ist das wirkungsvollste Mittel, das der Westen überhaupt hat, um Russland perspektivisch an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Niemand will Kampfjets liefern

Wird die nun beschlossene Unterstützung der Ukraine militärisch ausreichen? In Russland wird bereits über eine erneute Mobilisierungswelle mit weiteren Hunderttausenden Soldaten gesprochen. Diese sind zwar zumeist schlecht ausgebildet und ausgerüstet, viele aus der letzten Einberufungsrunde sind bereits gefallen. Doch das scheint den Kreml wenig zu stören: Die schiere Zahl an Soldaten kann bereits eine Wirkung entfalten.