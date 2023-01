Die Lage am Morgen

Nachdem sich die Gefahr fürs Erste verzogen hatte, ging unser Mitarbeiter Fedir Petrov auf den Straßen von Kiew los und sprach mit Menschen über die Nachrichten aus Deutschland. Die meisten waren einfach nur froh und dankbar über die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, manche wunderten sich, dass es so lange gedauert hatte; viele zeigten sich siegesgewiss. Hier lesen Sie die Stimmen aus Kiew:

In welcher Gemütsverfassung die Führung in Moskau sich gerade befindet, zeigen die Reaktionen der russischen Staatsmedien auf die Leopard-Entscheidung. »Einerseits wird Siegesgewissheit demonstriert, andererseits die Bedeutung der deutschen Leopard und amerikanischen Abrams heruntergespielt. Das lässt durchaus auf eine gewisse Anspannung schließen«, schreibt unsere Moskau-Korrespondentin Christina Hebel. Und: »Immer wieder beschwören Propagandisten und Politiker die ›Gewissheit über den Sieg‹ als den einzigen möglichen Ausgang aus diesem Krieg. Dazu konstruierten russische Vertreter falsche und unhaltbare Parallelen zum Zweiten Weltkrieg, indem sie behaupten, dass nun abermals die Existenz Russlands auf dem Spiel stehe.«

Dieser Punkt gerät sogar in der deutschen Debatte bei manchen gelegentlich in Vergessenheit – aber bedroht ist durch diesen Krieg nicht die Existenz Russlands, sondern Russland bedroht die Existenz der Ukraine. Genauer noch: Es bestreitet, dass es sie überhaupt gibt, und hat sie deshalb überfallen. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, gibt es sie nicht mehr. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, kann es sich einfach nur auf sein unversehrtes Territorium zurückziehen.

Die entscheidende Frage – auch an besorgte Intellektuelle – lautet deshalb, wovor man im Westen mehr Angst haben sollte: Vor einem Russland, das in der Ukraine militärisch an seine Grenzen stößt und mit einem imperialistischen Angriffskrieg scheitert? Oder vor einem Russland, das sich die Ukraine in nationalistischem Furor untertan macht und dadurch in seinem expansionistischen Drang bestärkt wird?

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Die jüngsten Entwicklungen: Kampfflugzeuge für die Ukraine? Bidens Sicherheitsberater lehnt das nicht kategorisch ab. Die Uno meldet Detonationen in der Nähe des besetzten AKW Saporischschja. Und: mehr Flüchtlinge befürchtet. Der Überblick.

Die zerstrittenen Profiteure des Panzerbooms: Deutsche Rüstungshersteller stehen vor einem Milliardengeschäft. Sie sollen alte Leoparden instand setzen, Massen von Munition produzieren und neue Waffen entwickeln. Aber was können sie überhaupt liefern? Und wann?

Putin-treue Hacker attackieren Websites von deutschen Firmen und Behörden: Wegen Olaf Scholz’ Panzer-Ankündigung versuchen russische Hacker offenbar, deutsche Seiten vom Netz zu nehmen. Nur in Einzelfällen hatten sie kurzzeitig Erfolg.

Warum schickt Macron noch keine Panzer?

Frankreich gehört militärisch zu den Führungsmächten Europas, doch im Gegensatz zu Deutschland, Großbritannien und den USA will es bisher keine Kampfpanzer vom Typ »Leclerc« entsenden – woran liegt das?