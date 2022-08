Was in den vergangenen Stunden geschah

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist Anschuldigungen von Amnesty International scharf zurück. Die Menschenrechtsgruppe versuche, »die Verantwortung vom Angreifer auf das Opfer zu verlagern«, sagt er während seiner Videoansprache in der Nacht zum Freitag. Wer einen solchen Zusammenhang herstelle, »muss sich eingestehen, dass er damit Terroristen hilft«, sagte Selenskyj.

Amnesty hatte der ukrainischen Armee in einem Bericht vorgehalten, dass sie häufig von Wohnhäusern, Schulen oder Krankenhäusern aus operiere und damit russisches Feuer auf diese zivilen Objekte herausfordere. Dies sei ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht.

Die ukrainischen Verstöße rechtfertigten indes »in keiner Weise die vielen wahllosen Schläge des russischen Militärs mit zivilen Opfern«, die Amnesty in den vergangenen Monaten dokumentiert habe.

Als Reaktion auf den Bericht stellte das russische Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag angebliche Beispiele heraus, wo ukrainische Truppen sich in Wohnhäusern oder Schulen verschanzt hätten.

Militärische Lage – das sagt Kiew

Nach Angaben von Präsident Selensky ist die Ukraine angesichts der russischen Offensive gezwungen, einige Gebiete im Osten des Landes aufzugeben.

Der ukrainische General Olexij Gromow hatte vor der Presse gesagt, die russischen Streitkräfte könnten in der südukrainischen Region Cherson eine Offensive beginnen. In dem Gebiet habe Russland Truppen zusammengezogen, sagt er. Die Ukraine habe ihre taktische Position um die Stadt Slowjansk im Osten verbessert und zwei Dörfer zurückerobert. Allerdings hätten die russischen Truppen versucht, die Stadt Awdijiwka und das Dorf Pisky im Osten einzunehmen. Die ukrainischen Soldaten seien gezwungen gewesen, auf die Verteidigung der Außenbezirke Awdijiwkas zurückzuweichen.