Was in den vergangenen Stunden geschah

Die Situation am von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) »sehr angespannt«. »Alle Sicherheitsprinzipien wurden auf die eine oder andere Art verletzt«, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Uno-Sitz in New York am Dienstagabend (Ortszeit). »Wir können nicht erlauben, dass es so weitergeht.«