Die Lage am Morgen

… ist der einstige georgische Präsident Michail Saakaschwili. Der Mann, der von 2004 bis 2013 sein Land regierte und damals ein Liebling des Westens war, befindet sich seit 2021 in einer Zelle seines Heimatlandes: Gegen ihn wird wegen Machtmissbrauch ermittelt. Nun zeigte Saakaschwili sich in einem Video abgemagert und gebrechlich: In einer Gerichtsanhörung zeigte er seine Rippen und seinen hohlen Bauch – und behauptete, er habe sich lebensgefährliche Krankheiten zugezogen.

Saakaschwili hat ein schillerndes politisches Leben geführt: Er war in Georgien an der Macht, als es 2009 zum Krieg mit Russland um Südossetien und Abchasien kam. Nach Ende seiner Amtszeit ging der prowestliche Reformpolitiker in die Ukraine, wo er die Staatsbürgerschaft annahm und kurzzeitig Gouverneur von Odessa wurde, bis er zurücktrat. Der damalige Präsident Petro Poroschenko entzog ihm den ukrainischen Pass, schließlich wurde ihm in der Ukraine der Prozess gemacht – 2019 gab Präsident Wolodymyr Selenskyj ihm den Pass wieder zurück.

Am Ende dieser Odyssee sitzt Saakaschwili nun in Georgien in Haft – er war zuerst illegal eingereist. Seit einem Hungerstreik ist er stark abgemagert und befindet sich einem Krankenhaus. Einer seiner letzten verbliebenen Freunde ist Selenskyj: Der forderte nun die Auslieferung und Freilassung Saakaschwilis in die Ukraine – und drohte mit der Ausweisung des georgischen Botschafters. Es ist die jüngste Wendung einer skurrilen Saga, die noch lange nicht zu Ende ist.