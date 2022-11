Die Lage am Morgen Jetzt hat Wladimir Putin die jubelnden Ukrainer auf den Straßen

Die beiden Staatschefs treffen sich ausgerechnet in der Weltregion, in der die USA und China schon seit Jahren und immer intensiver um Einfluss ringen – im Pazifik. Unser Korrespondent Bernhard Zand hat in den vergangenen Monaten eine Reise in dieser Weltregion unternommen, die in chinesischen Atlanten nicht rechts am Rand abgebildet wird, sondern als Mittelpunkt der Welt. Und dazu wird er nun zunehmend auch tatsächlich. Lesen Sie Zands Bericht über das Kräftemessen der beiden Supermächte hier:

Wie Scholz und Habeck mit Chinas Nachbarn flirten

In Singapur nimmt heute Bundeskanzler Olaf Scholz, auf seinem Weg zum G20-Gipfel, gemeinsam mit Wirtschaftsminister Robert Habeck am Asien-Pazifik-Gipfel der deutschen Wirtschaft teil. Beide senden dort die gleiche Botschaft aus: Deutschland möchte sich vorsichtig aus der einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit von China befreien. Das wollte Scholz auch bereits mit seinem Besuch in Vietnam am Sonntag beweisen, wo er Premierminister Pham Minh Chinh traf. Man wolle »Absatzmärkte, Rohstoff-Quellen und Produktionsstandorte erweitern«, um »unabhängiger von einzelnen Staaten« zu werden, twitterte Scholz danach.