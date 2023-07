Die Lage am Morgen

Wie verzweifelt Europa in Sachen irregulärer Migration ist, lässt sich daran ablesen, dass die EU diese Woche ein Abkommen mit einem hochproblematischen Autokraten geschlossen hat: Kais Saied, Präsident von Tunesien. Der Mann hat mit Fantasien über einen angeblich geplanten Bevölkerungsaustausch in seinem Land gewaltsame Angriffe auf Migranten provoziert, seine Regierung lässt Migranten mit roher Gewalt über die eigene Landesgrenze in die Wüste Libyens schaffen. Er hat nebenbei die Demokratie in seinem Land abgeschafft, das zudem wirtschaftlich derart nahe am Kollaps ist, dass seine eigene Jugend in die EU fliehen will.

Dass die EU einen solchen Mann zum Partner erhebt und ihn mit einer Milliarde Euro ausstatten will, erzählt vor allem eins: Der politische Druck in den Mitgliedsländern, gegen Migration vorzugehen, ist derart groß, dass nun wirklich jedes Mittel recht ist. Die Flüchtlingszahlen über die zentrale Mittelmeerroute waren zuletzt massiv angestiegen. Europa hat mit dem Asylkompromiss erst die Bedingungen für Asylanträge verschärft und will künftig Zuwanderer in haftähnlichen Bedingungen an der EU-Grenze festhalten. Nun folgt der zweite Teil: Die Herkunfts- und Transitländer sollen die Migranten gegen Geld aufhalten. Koste es, was es wolle.

