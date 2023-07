Die Lage am Morgen

Am Dienstag habe ich Ihnen vom neuen »Barbie«-Film vorgeschwärmt (und ja, er ist wirklich fantastisch) – und nun empfehle ich Ihnen genauso begeistert »Oppenheimer«, das große Kino-Epos über den Vater der Atombombe. Gehen Sie hin! 180 Minuten, keine Sekunde ist langweilig. Die Regie von Christopher Nolan ist atemberaubend, die Schauspielleistung von Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer Oscar-würdig. Das Großartige an dem Film ist, wie er dramaturgisch die Lebensgeschichte Oppenheimers bis zum Abwurf der Atombombe verknüpft mit den politischen Prozessen, die in der McCarthy-Zeit gegen ihn geführt wurden.

Und er erzählt meisterhaft von der moralischen Gratwanderung des Entwicklerteams – das antrat, die Nazis beim Bau der Bombe zu überholen, und schließlich erlebte, wie sie gegen ein fast schon am Boden liegendes Japan eingesetzt wurde. Am Dienstag hatten »Barbie« und »Oppenheimer« in den USA zusammen bereits 300 Millionen Dollar eingespielt. Es fühlt sich gut an, nach den Jahren der Pandemie wieder großes Kino in vollen Sälen zu erleben. Eine Welt, in der nur noch gestreamt würde, wäre eine ärmere Welt.

Verliererin des Tages…

…ist die Musikwelt. Am Mittwoch ist die irische Popsängerin Sinéad O’Connor gestorben, mit erst 56 Jahren. 1990 wurde »Nothing Compares 2 U« durch sie zum Welthit. Der Song, den Prince für sie schrieb und den er später selbst als kräftige Soulnummer interpretierte, war in ihrer Version unendlich traurig, abgründig und schön. Er gehört zu den großen Balladen des vergangenen Jahrhunderts.