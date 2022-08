Die Lage am Morgen Wie Putin die Deutschen manipuliert

... ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland. Die immer neuen Enthüllungen über das Gebaren der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger kommen all jenen recht, die ARD und ZDF am liebsten abschaffen würden. Allerdings belegen sie auch, dass es im Sinne eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks wäre, ihn dringend zu reformieren: Es ist schwer vermittelbar, warum er in lauter Fürstentümer mit mächtigen Intendanten und Gremien gegliedert sein muss, warum es 14 Landesmedienanstalten mit eigenen Strukturen geben muss, warum man als Intendant einen teuren Dienstwagen mit Fahrer braucht. Warum all die Klein- und Kleinstanstalten der ARD, reichen nicht vielleicht vier oder fünf? Oder könnte man aus dem ganzen Geld für die vielen ARD- und ZDF-Anstalten nicht gar eine schlagkräftige deutsche BBC bauen? Eine einzige Institution mit vielen Sendern – damit das ganze Gebührengeld ins Programm fließt, in starken Journalismus, und nicht in aufgeblähte Intendanzen? Wer an einen gebührenfinanzierten Rundfunk glaubt, sollte die Kritik am System nicht den Abschaffern überlassen – sondern sich an einer Diskussion über grundlegende Reformen beteiligen.