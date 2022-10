Die Lage am Morgen In Putins Russland werden die Radikalsten befördert

Die Nachrichtenagentur AP hat in der kürzlich durch die Ukraine befreiten Stadt Isjum recherchiert und dabei Erschreckendes zutage gefördert : Allein in dieser Stadt haben die Journalisten zehn Orte ausfindig gemacht, in denen russische Soldaten und Geheimdienstler Ukrainer folterten. Örtliche Ärzte berichten, wie ihnen immer wieder Gefolterte gebracht wurden, mit Schusswunden in Händen und Füßen. Die Journalisten sprachen zudem mit 15 Männern, die von ihrer Folter berichteten und ihre Verletzungen zeigten – sie waren etwa mit Hämmern geschlagen worden. Die Recherche ist aufwendig, gut dokumentiert und glaubwürdig. Auch in den Massengräbern, die nach dem Rückzug der Russen aus dem Oblast Charkiw zum Vorschein kamen, waren bereits Dutzende Menschen mit Folterspuren aufgefunden worden.

Was zeigt sich in diesen furchtbaren Berichten? Schon in Butscha hatte die russische Armee in den wenigen Wochen der Besatzung gewütet, Zivilisten getötet und vergewaltigt. In Isjum, wo die Russen sieben Monate lang einen Stützpunkt unterhielten, errichteten sie offenkundig ein systematisches Terrorregime. Das zeigt einmal mehr, dass es für die Ukrainer in diesem Krieg nicht nur um abstrakte Grenzziehungen geht, sondern um ihre Freiheit, ihre Würde, ihre Leben und ihr Überleben.

Ein ukrainischer Anschlag in Moskau?

Eine spektakuläre Enthüllung machte in der Nacht auf heute die »New York Times« : Demnach sollen »Teile der ukrainischen Regierung« hinter dem Mordanschlag auf Alexander Dugin im August stecken, den Vordenker der russischen Ultranationalisten, dessen Tochter Daria dabei ums Leben kam. Als Quelle werden US-Geheimdienste genannt.