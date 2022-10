Die Lage am Morgen Wer sich einmal nuklear erpressen lässt…

Da Spanien in der Vergangenheit Berichten zufolge Interesse daran zeigte, deutsche Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu liefern, wofür es die Zustimmung Berlins bräuchte, könnte dieses Thema dort zur Sprache kommen. Allerdings gibt es widersprüchliche Meldungen zur Frage, ob Berlin eine solche Lieferung in der Vergangenheit verhindern wollte, oder ob die spanischen Panzer in Wahrheit nur noch Schrottwert haben und gar nicht exportfähig sind.

Sicherlich wird es bei den Gesprächen auch um die Frage gehen, wie Europa der Energiekrise begegnen soll – denn bei vielen europäischen Partnern hat der deutsche Alleingang in Sachen Gaspreisbremse für Ärger gesorgt. Sie wünschen sich ein gemeinsames Vorgehen. Auch eine geplante neue Gaspipeline, die algerisches Gas von Spanien aus nach Mitteleuropa transportieren soll, und die bisher von Frankreich blockiert wird, dürfte zu den Gesprächsthemen gehören.

Was tut die Bundesregierung für Irans Demonstrantinnen?

Seit drei Wochen erschüttern neuartige Proteste Irans Städte: Sie begannen mit der Wut über den Tod einer jungen Frau durch Regimeschergen – und richten sich mittlerweile gegen die Fundamente des Staates und gegen den obersten Führer Khamenei persönlich. Das Regime geht zwar brutal gegen die Proteste vor, kann sie aber offensichtlich nicht beenden. Das zeigt, wie tief die Wut auf das Regime bei vielen sitzt.