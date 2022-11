Polen bestätigt Einschlag von Rakete aus russischer Produktion

00.24 Uhr: Die Explosion im polnischen Dorf Przewodów im Grenzgebiet zur Ukraine ist nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Der Einschlag habe sich am Dienstag um 15.40 Uhr ereignet. Dabei seien zwei polnische Staatsbürger getötet worden, teilte das Außenministerium am frühen Mittwochmorgen mit. Der russische Botschafter in Warschau sei einbestellt worden, um »sofort detaillierte Erklärungen« für den Vorfall zu liefern.

Mit der Herkunft der Rakete ist allerdings noch nicht geklärt, welches Land sie eingesetzt hat. Sowohl die Ukraine als auch Russland verwenden Raketen sowjetischer Konstruktion. Unsere ausführliche Meldung zu diesem Thema finden Sie hier: