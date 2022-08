»Dann wäre das Vertrauen der Spender größer und auch der Firmen, die sich an Ausschreibungen beteiligen«, sagte Haluschka der Deutschen Presse-Agentur. Es sei in den vergangenen Jahren gelungen, die Alltagskorruption in der Ukraine zurückzudrängen, sagte sie. Dazu hätten neue Behörden, Gesetze und die Digitalisierung beigetragen: Online entfielen viele schmiergeldanfällige Kontakte zwischen Bürgern und Beamten. Transparency International listete die Ukraine 2021 immer noch als zweitkorruptestes Land in Europa hinter Russland auf.

Selenskyj kündigt Vergeltung für »brutalste Bombenangriffe auf Mykolajiw« an

6.21 Uhr: Nach dem schweren russischen Beschuss der Region um Mykolajiw im Süden der Ukraine droht der Präsident Selenskyj mit einer Reaktion seiner Armee. Außerdem berichtet er von russischen Truppenbewegungen im Süden. Lesen Sie hier die gesamte Meldung.