News zum Krieg in Osteuropa Bis zu 20.000 Söldner für Russland in der Ukraine im Einsatz

»Die russischen Luftaktivitäten in der Nordukraine dürften seit dem Rückzug aus dem Norden Kiews gering bleiben. Es besteht jedoch nach wie vor die Gefahr von Präzisionsangriffen auf vorrangige Ziele in der gesamten Ukraine«, heißt es weiter in der auf Twitter verbreiteten Mitteilung.

Norwegen liefert der Ukraine Luftabwehrraketen 07.13 Uhr: Norwegen liefert der Ukraine rund 100 Luftabwehrraketen vom Typ Mistral. Die Waffen seien bereits verschifft worden, teilt das norwegische Verteidigungsministerium mit. Ukrainisches Militär meldet bislang erfolgreichen Widerstand gegen russische Angriffe 07.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat von erfolglosen russischen Versuchen berichtet, die Städte Rubischne und Sjewjerodonezk im ostukrainischen Gebiet Luhansk zu stürmen. »Nach den Erstürmungsversuchen der russischen Okkupanten in Rubischne und Sjewjerodonezk wurden 130 verletzte Soldaten des Gegners in das örtliche Krankenhaus von Nowoajdar eingeliefert«, teilte der Generalstab in seinem Lagebericht mit.

Darüber hinaus berichtete die ukrainische Militärführung von russischen Angriffsbemühungen nahe der Kleinstadt Isjum im Gebiet Charkiw und schweren Gefechten um Marjinka, Popasna, Torske, Selena Dolyna und Kreminna. Die prorussischen Separatisten hatten zuvor mitgeteilt, die Kontrolle über Kreminna erlangt zu haben. Von unabhängiger Seite lassen sich die Berichte nicht überprüfen. Ukrainische Truppen in Mariupol bitten um Evakuierung in Drittstaat 06.11 Uhr: In einem dramatischen Appell hat der ukrainische Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. »Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen«, sagte Serhij Wolyna, Kommandeur der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade, in einer am frühen Mittwochmorgen auf Facebook veröffentlichten einminütigen Videobotschaft. »Wir appellieren an alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen.«

Russland habe Vorteile in der Luft, bei der Artillerie, den Bodentruppen, bei Ausrüstung und Panzern, sagt Wolyna weiter. Die ukrainische Seite verteidige nur ein Objekt, das Stahlwerk Asowstal, wo sich außer Militärs noch Zivilisten befänden. Wolyna bittet, das »Verfahren der Extraktion« anzuwenden und alle – das Militär der Mariupol-Garnison, mehr als 500 verwundete Kämpfer und Hunderte Zivilisten – auf dem Territorium eines Drittlandes in Sicherheit zu bringen. »Das ist unser Appell an die Welt«, sagte Wolyna. »Das könnte der letzte Appell unseres Lebens sein.« Zum TV-Sender CNN sagte Wolyna, eine Evakuierung könne etwa per Schiff oder per Helikopter erfolgen. Auch eine internationale humanitäre Mission sei eine Möglichkeit. Zur Frage, wie viele ukrainische Militärs sich auf dem Gelände des Stahlwerks aufhielten, machte er keine Angaben.

Hoeneß offen für Ukraine-Benefizspiel zwischen FC Bayern und 1860 05.37 Uhr: Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist für ein Benefizspiel zwischen dem Fußball-Rekordmeister aus München und dem Lokalrivalen TSV 1860 München zugunsten der Ukraine. »Da kann ich nur eines sagen: Alles was man tun kann, um diesen Menschen zu helfen, unterstütze ich. Gerade bin ich dabei, mit ein paar Leuten in Bad Wiessee 130 Frauen mit Kindern täglich mit Essen zu versorgen«, sagte Hoeneß (70) der »Süddeutschen Zeitung« im Interview. 1860-Investor Hasan Ismaik hatte Anfang März ein Benefizspiel zwischen dem Drittligisten und dem FC Bayern im Olympiastadion vorgeschlagen, um den Menschen in der Ukraine nach dem russischen Angriff zu helfen. Für Ismaik wäre ein solches Spiel ein »Zeichen des Zusammenhalts«. Er hofft auf »die Bereitschaft und das Herz« des Bundesligisten.

Explosionen in südukrainischer Stadt Mykolajiw 05.29 Uhr: Aus der südukrainischen Großstadt Mykolajiw ist erneut Beschuss gemeldet worden. »Wieder Explosionen in Mykolajiw«, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Olexander Senkewytsch, auf Telegram. Er forderte die Einwohner der Stadt dazu auf, sich von den Fenstern fernzuhalten und an sicheren Orten zu bleiben. Der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian zufolge berichteten Bewohner der Stadt zudem davon, dass stellenweise Feuer ausgebrochen sei. Über Schäden und Opfer gab es zunächst keine Angaben. Kliniken fordern bundesweite Regelungen für ukrainischen Flüchtlingen 05.29 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat eine bundesweite Regelung der medizinischen Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen gefordert. »Neun Bundesländer haben bereits Verträge mit Krankenkassen geschlossen und können dadurch Versichertenkarten an die Geflüchteten ausgeben. Das wünschen wir uns schnell und bundesweit, da es die Verwaltungsarbeit im Krankenhaus spürbar erleichtert«, sagte Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Voraussetzung für eine Behandlung sei immer eine Registrierung oder ein Schutzgesuch der Geflüchteten. Sofern das noch nicht erfolgt sei, müssten der Status und die Anspruchsberechtigung im Krankenhaus geklärt werden, so Gaß weiter. »Die Krankenhäuser dürfen nicht in die Situation kommen, dass sie sich zwischen Coronapandemie Personalausfällen und vermehrter Versorgung von Geflüchteten in Abrechnungsbürokratie begeben müssen.« Auch die Vereinbarungen zur Ausgabe von Gesundheitskarten seien derzeit noch nicht ausreichend – ihnen müssten die Kreise und Kommunen zustimmen, was diese oft nicht täten. »Somit besteht zwar die grundsätzliche Regelung im Land, den Kliniken vor Ort ist aber nicht geholfen«, kritisiert Gaß. »In Bezug auf verletzte oder kranke Patientinnen und Patienten erwarten wir, dass die koordinierende Stelle im Bund Behandlungsanfragen mit passenden Behandlungsmöglichkeiten zusammenführt und sichergestellt ist, dass das Asylbewerberleistungsgesetz als rechtlicher Rahmen greifen kann.« Separatisten melden Einnahme von Kleinstadt Kreminna in Ostukraine 02.03 Uhr: Gruppierungen der »Volksrepublik« Luhansk haben eigenen Angaben zufolge eine Kleinstadt im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine eingenommen. Die Stadt Kreminna sei »vollständig« unter Kontrolle der Einheiten der »Volksrepublik«, teilte die Luhansker »Volksmiliz« auf Telegram mit. Auf einem angehängten Video ist zu sehen, dass auf der Eingangstür der Stadtverwaltung eine russische Fahne hängt.

Der ukrainische Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, hatte am Montag berichtet, dass die Kontrolle über die Kleinstadt nördlich der Großstadt Sjewjerodonezk verloren gegangen sei. In Kreminna sollen von 18 000 Einwohnern vor dem Krieg noch etwa 4000 ausharren. Laut der jüngsten Analyse des US-Kriegsforschungsinstituts ISW war der Vorstoß nach Kreminna die einzige russische Bodenoffensive binnen 24 Stunden, die »signifikante Fortschritte« gemacht habe. Verbindung von Kernkraftwerk Tschernobyl und Atomaufsicht wiederhergestellt 01.32 Uhr: Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA ist die direkte Kommunikation zwischen dem stillgelegten Kernkraftwerk Tschernobyl und der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde wiederhergestellt. Diese Entwicklung sei eine »sehr gute Nachricht«, sagt der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi. Er werde noch in diesem Monat mit einem Expertenteam den Zustand des Kraftwerks vor Ort bewerten. Die russischen Streitkräfte hatten Tschernobyl kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine besetzt. Am 31. März zogen sich die russischen Truppen aus der Anlage wieder zurück. Laut europäischen Schätzungen bis zu 20.000 Söldner für Russland im Einsatz 00.10 Uhr: Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine nach westlichen Schätzungen zwischen 10.000 und 20.000 Söldner ein. Bei den Söldnern handele es sich um Mitglieder der berüchtigten russischen Wagner-Gruppe sowie um Kämpfer aus Syrien und Libyen, sagte ein europäischer Regierungsbeamter vor Journalisten in Washington. Die Söldner verfügten nicht über schwere Fahrzeuge oder Waffen, vielmehr würden sie in erster Linie als »Masse gegen den Widerstand der Ukrainer« eingesetzt. Bei den Söldnern handele es sich größtenteils um Infanteristen, sagte der Regierungsvertreter, der nicht genannt werden wollte. Wie viele von ihnen der Wagner-Gruppe angehörten, sei nicht klar. Beobachtet worden seien vor allem »Verlegungen« von Kämpfern aus Syrien und Libyen in die ostukrainische Region Donbass. Bereits Ende März war das britische Verteidigungsministerium davon ausgegangen, dass Russland über 1000 Söldner der Wagner-Gruppe in die Ukraine entsenden könnte, darunter auch Anführer der Organisation. Die Söldnergruppe Wagner gilt als Russlands »Schattenarmee« und wird mit Krisenregionen wie Syrien, Libyen, der Zentralafrikanischen Republik und zuletzt auch Mali in Zusammenhang gebracht. Den Söldnern werden schwere Verstöße gegen Menschenrechte vorgeworfen, darunter Folter und gezielte Tötungen. Moskau bestreitet jegliche Verbindung zu der Gruppe. Uno-Flüchtlingshilfswerk: Fünf Millionen Vertriebene aus Ukraine 00.05 Uhr: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) geht nach aktuellen Berechnungen davon aus, dass mehr als fünf Millionen Menschen aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg ins Ausland geflohen sind. »Das sind fünf Millionen Einzelschicksale voller Verlust und Trauma«, sagte die stellvertretende Uno-Hochkommissarin des UNHCR, Kelly Clements, bei einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrats am Dienstag in New York. Hinzu kämen etwa 7,1 Millionen Menschen, die innerhalb der Ukraine ihr Heim verlassen hätten, ergänzte António Vitorino von der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Bei der Sitzung diskutierten die Mitgliedstaaten die Notwendigkeit von mehr Unterstützung der Geflüchteten und von einem Ende des Krieges. Es war die sechste Sitzung des Rats zur humanitären Lage in der Ukraine seit Beginn des Angriffskriegs vor knapp zwei Monaten am 24. Februar. Deren Uno-Botschafter Serhij Kislizia kritisierte, dass der Sicherheitsrat Russland weiter als vollwertiges Mitglied behandelt. »Kollegen, es scheint mir, als würden diese Treffen nicht viel verändern«, sagte Kislizia. Kanada kündigt Lieferung von weiteren schweren Waffen an 00.02 Uhr: Kanada will weitere schwere Artilleriewaffen zur Verteidigung der Ukraine gegen den Angriff Russlands schicken. Damit komme man einer Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach, sagte Premierminister Justin Trudeau am Dienstag in New Brunswick. Details zu den Waffen und ihren Kosten sollen demnach in den kommenden Tagen vorgestellt werden. Außerdem stellte Trudeau neue Sanktionen gegen 14 weitere russische Vertraute von Präsident Wladimir Putin vor, darunter dessen zwei erwachsenen Töchter. Ihre Vermögenswerte in Kanada werden eingefroren und sie können künftig dort keine Geschäfte mehr tätigen. In den vergangenen Tagen hatten die USA und Großbritannien ähnliche Sanktionen verhängt. Ukraine wirft Russland Angriffe auf Stahlwerk in Mariupol vor, russisches Verteidigungsministerium kündigt Feuerpause an 00.01 Uhr: Russland hat nach Angaben eines Beraters des ukrainischen Präsidenten das belagerte Stahlwerk Azovstal in Mariupol mit bunkerbrechenden Bomben angegriffen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben zunächst nicht verifizieren. Das russische Verteidigungsministerium kündigte für Mittwoch eine Feuerpause in der Umgebung des Stahlwerks an. Die dort verschanzten ukrainische Truppen sollten in dem Zeitraum ab 13.00 Uhr MESZ ihre Waffen niederlegen, heißt es in einer Mitteilung. Ein ähnliches Angebot am Dienstag sei von keinem einzigen ukrainische Soldaten angenommen worden. Die Lage in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol ist weiterhin besonders dramatisch. In dem Werk sollen auch viele Zivilisten Zuflucht gesucht haben.