Nach dem mutmaßlichen Angriff erwartet die russische Armee nach eigenen Angaben »Zusagen« von der Ukraine, den für Getreideexporte vorgesehenen Korridor »nicht für militärische Zwecke zu nutzen«. Die Sicherheit »von irgendetwas in diesem Gebiet« könne nicht gewährleistet werden, solange die Ukraine diesbezüglich »keine zusätzlichen Verpflichtungen« eingehe, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit.

Das Ministerium rief die Uno als Garanten des im Juli unterzeichneten Getreideabkommens dazu auf, mitzuhelfen, »Garantien von der Ukraine zu erhalten, den humanitären Korridor und die für den Export von Agrarprodukten ausgewiesenen ukrainischen Häfen nicht für feindliche Handlungen gegen Russland zu nutzen«.

Humanitäre Lage

Das Uno-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) hat russische Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ein mit ukrainischem Getreide beladenes ziviles Frachtschiff in einen Drohnenangriff auf Russland verwickelt gewesen sein könnte. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich keine derartigen Schiffe in der »Sicherheitszone« des Getreidekorridors im Schwarzen Meer befunden, teilte Ocha-Chef Martin Griffiths am Montag dem Sicherheitsrat in New York mit.