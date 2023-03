Die Wagner-Gruppe könnte nach britischer Einschätzung mangels neuer Häftlinge als Rekruten beim Krieg in der Ukraine Schwierigkeiten bekommen. Das Verteidigungsministerium in London verwies am Montag darauf, dass die Führung in Moskau Wagner-Chef Prigoschin die Möglichkeit genommen habe, Söldner in Gefängnissen anzuwerben. Die Hälfte der eingesetzten Gefangenen sei Opfer der schweren Kämpfe geworden. »Dauert das Verbot an, wird Prigoschin wahrscheinlich gezwungen sein, Umfang oder Intensität der Wagner-Einsätze in der Ukraine zu reduzieren«, heißt es in der Einschätzung aus London.

Das sagt Kiew

Die Zukunft der Ukraine hängt nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Ausgang der Schlachten in Schlüsselabschnitten der Front im Osten des Landes ab. »Bilohoriwka und Marinka, Awdijwka und Bachmut, Wuhledar und Kamjanka – und an anderen Plätzen entscheidet sich die Zukunft, die wir haben werden«, sagt er in seiner nächtlichen Videoansprache. »Wir müssen die militärische Kraft des Feindes brechen. Und wir werden sie brechen.«