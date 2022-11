Auf der östlichen Uferseite halten die Russen den Großteil des Gebiets Cherson. Die Ukraine hatte angekündigt, mit Unterstützung von Waffen- und Munitionslieferungen aus dem Westen alle Gebiete des Landes von der russischen Besatzung befreien zu wollen.

Das sagt Kiew

Die Ukraine ersucht internationale Hilfe bei der Rückholung Tausender Kinder, die nach Kiewer Angaben nach Russland verschleppt worden sein sollen. Es gehe mindestens um 11.000 Kinder, deren Namen bekannt seien, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videoansprache. »Aber das sind nur die, von denen wir wissen. In Wahrheit sind mehr verschleppt worden.«

Der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, beriet am Montag in einer Onlinekonferenz über das Problem. Daran nahmen auch Uno-Generalsekretär António Guterres sowie die Botschafter der G20 teil.