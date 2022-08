Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Uno-Generalsekretär António Guterres sprachen nun in einem Telefonat über die Lage in der Ukraine und über die Bedingungen für einen sicheren Betrieb des AKWs. Die Regierung in Moskau hatte der Uno vorgeworfen, einen bereits vereinbarten Besuch von Experten der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) im letzten Moment gestoppt zu haben. Uno-Sprecher Stéphane Dujarric wies das am Montag zurück: »Das Uno-Sekretariat ist nicht befugt, Aktivitäten der IAEA zu blockieren oder abzubrechen.« Die IAEA handle unabhängig.