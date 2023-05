Das Heiligenbild, das drei Engel an einem Tisch zeigt, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Zwölf Jahre nach der bolschewistischen Revolution wurde es 1929 in die Tretjakow-Galerie nach Moskau verbracht. Dort wird es seither – mit kurzen Unterbrechungen – ausgestellt. In der Galerie soll es nach Meinung von Kunstexperten auch bleiben, um eine ordnungsgemäße Aufbewahrung sicherzustellen.

Das Moskauer Patriarchat erklärte dagegen, das Gemälde werde ein Jahr lang »zur öffentlichen Verehrung« in der Christ-Erlöser-Kirche in Moskau ausgestellt. Danach soll es in das Kloster im Ort Sergijew Possad nahe Moskau zurückkehren, für das es vermutlich ursprünglich geschaffen worden war.

Der Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche ist im Land seit Beginn der Militäroffensive in der Ukraine erheblich gestiegen. Der Patriarch Kirill hat sich hinter die Offensive gestellt und fordert Gläubige dazu auf, diese zu unterstützen. Putin lobte im April seinerseits die »konsolidierende« Rolle der Kirche für die russische Gesellschaft und Jugend in einer Zeit, in der das Land vor »ernsthaften Herausforderungen« stehe.

Militärische Unterstützung für die Ukraine

Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Paris hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets in Aussicht gestellt. »Wir haben die Tür geöffnet, um ukrainische Piloten auszubilden«, sagte Macron am Montagabend im französischen Sender TF1. »Die Ausbildungen können ab jetzt losgehen.«