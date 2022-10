Was in den vergangenen Stunden geschah

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagabend zum vierten Mal an einem Tag Luftalarm ausgelöst worden. Um die Millionenstadt war nach Behördenangaben die Luftabwehr im Einsatz, um anfliegende Drohnen der russischen Streitkräfte abzufangen. Ein Abschuss einer solchen Drohne wurde aus dem Ort Browary am östlichen Stadtrand gemeldet. Bei Drohnenangriffen auf Kiew waren am Morgen vier Menschen getötet worden.

Abends gab es Luftalarm auch über den südlichen Gebieten Mykolajiw und Odessa. In Odessa waren demnach Explosionen zu hören. Im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk wurde nach Behördenangaben am Tag ein Objekt der Energieversorgung getroffen. »Es brach ein Brand aus, die Schäden sind groß«, schrieb Gouverneur Mykola Lukaschuk auf Telegram.