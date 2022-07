Ein Besuch Bolsonaros in Russland – inklusive Treffen mit Putin – wenige Tage vor Beginn des Krieges im Februar diente laut Bolsonaro der Verbesserung der Handelsbeziehungen. »Brasilien hängt in großen Teilen von Düngemitteln aus Russland, Belarus ab«, sagte er damals dem Sender Radio Tupi. Das südamerikanische Land ist weltweit einer der führenden Agrarproduzenten. Der Besuch hatte in Brasilien, das vor allem im Süden rund 600.000 ukrainischstämmige Einwohner hat, angesichts des Zeitpunkts Empörung ausgelöst.

Das sagt Moskau

Russland hat der Ukraine im Fall einer Wiederaufnahme von Friedensgesprächen härtere Bedingungen als zuvor in Aussicht gestellt. Bei den letzten Verhandlungen im März in der Türkei seien konkrete Resultate erzielt worden, ehe Kiew den Kontakt abgebrochen habe, erklärte Juri Uschakow, Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin, laut der Nachrichtenagentur RBK. »Wenn jetzt also die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, dann zu völlig anderen Bedingungen«, sagte Uschakow – ohne Einzelheiten zu nennen.