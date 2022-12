Putin hatte am Montag zum ersten Besuch seit drei Jahren den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk besucht. Anschließend erklärte der Kremlchef, Russland habe »kein Interesse« daran, sich das Nachbarland Belarus einzuverleiben. »Das würde einfach keinen Sinn ergeben«, sagte Putin bei einer Pressekonferenz in Minsk auf die Frage eines Journalisten.

Internationale Reaktionen

Deutschland hat im Uno-Sicherheitsrat die Lieferung iranischer Waffen an Russland für den Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert. »Iranische Kampfdrohnen haben Russland zusätzliche Möglichkeiten gegeben, um zivile Infrastruktur anzugreifen und ukrainische Zivilisten zu terrorisieren«, sagte die deutsche Uno-Botschafterin Antje Leendertse am Montag in New York . Sie sprach sich dafür aus, dass das Generalsekretariat der Vereinten Nationen ukrainische Einladungen annehme, vor Ort Hinweise auf die Rolle Irans zu untersuchen.