Internationale Reaktionen

CDU-Chef Friedrich Merz beklagt einen »Sozialtourismus« von ukrainischen Flüchtlingen nach Deutschland. »Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine«, sagte Merz in einem Interview mit Bild TV, das am Montagabend gesendet wurde.