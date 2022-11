Mit Blick auf das Treffen der G7-Justizminister in Berlin hat der ukrainische Ressortchef Denys Maljuska die Forderung seines Landes bekräftigt, Russland für die Kriegsschäden zur Kasse zu bitten. Dabei setzt er auf Unterstützung der Siebener-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien.

»Russland muss das ukrainische Volk für den Schaden bezahlen, den es in diesem Krieg angerichtet hat«, sagte Maljuska. »Russland muss Reparationen zahlen, wie wir es in vergangenen Kriegen in anderen Regionen gesehen haben.« Man gehe von einem Schaden von 150 Milliarden Dollar aus, »der den wirtschaftlichen Schaden nicht einschließt, und der die Kosten für die Verletzten und Kriegsopfer und ihre Familien nicht einschließt«, so der ukrainische Justizminister.

Er forderte einen »Entschädigungsmechanismus«, bei dem russische Gelder, die etwa auf europäischen Konten liegen und als Teil der Sanktionen eingefroren wurden, in die Ukraine transferiert werden sollen. »Dies würde die russische Elite in diesem Krieg unter Druck setzen. Und dies würde der Ukraine helfen, das Land nach der russischen Invasion wieder aufzubauen«, argumentierte Maljuska.

Humanitäre Lage

Die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska hat eine »globale Antwort« auf den Einsatz sexueller Gewalt als Kriegswaffe gefordert. »Jeder weiß von der großen Zahl an Vergewaltigungen« durch russische Soldaten im Ukrainekrieg, sagte sie auf einer von der britischen Regierung ausgerichteten Konferenz zu sexueller Gewalt in Konflikten in London am Montag. Die russischen Soldaten »gehen sehr offen damit um«.