In den vergangenen Monaten wurden in den besetzten Gebieten bereits mehrere von den russischen Truppen ernannte ukrainische Funktionäre bei Anschlägen verletzt oder getötet.

Der 33-jährige Kowalew war 2019 zum Abgeordneten der Region Chersion gewählt worden und hatte sich im ukrainischen Parlament der Gruppe um Präsident Selenskyj angeschlossen. Nach dem Beginn der russischen Offensive und der Eroberung der Region Cherson hatte er sich der Verwaltung der Besatzungstruppen angeschlossen. Ende Juni hatte er bereits einen anderen Anschlagsversuch überlebt.

Internationale Reaktionen

Deutschland und Frankreich sprechen sich gemeinsam gegen ein weitgehendes Einreiseverbot für russische Staatsbürger in die EU aus. »Wir sollten über kluge Wege nachdenken, um den wichtigen Hebel der Visaerteilung zu nutzen«, heißt es in einem an die anderen Mitgliedstaaten verschickten Positionspapier zum Außenministertreffen an diesem Dienstag und Mittwoch in Prag. Anträge russischer Staatsangehöriger sollten auf mögliche Sicherheitsrisiken genau geprüft werden. Gleichzeitig gelte, dass man den Einfluss, der von der unmittelbaren Erfahrung des Lebens in Demokratien ausgehen kann, nicht unterschätzen sollte. Dies beziehe sich insbesondere auf künftige Generationen.

»Unsere Visapolitik sollte dies widerspiegeln und weiterhin in der EU zwischenmenschliche Kontakte zu russischen Staatsangehörigen ermöglichen, die nicht mit der russischen Regierung in Verbindung stehen«, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Man wolle daher einen Rechtsrahmen beibehalten, der insbesondere Studenten, Künstlern, Wissenschaftlern, Fachkräften die Einreise in die EU ermögliche – unabhängig davon, ob ihnen eine politische Verfolgung drohen könnte.

Der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann fordert die Ausweisung des scheidenden ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk. »Ich bin es leid, dass sich Botschafter Melnyk ständig über Deutschland beschwert, Politiker auslädt und teilweise beleidigt. Das Fass ist übergelaufen!«, schrieb Lehmann am Montag auf Instagram. »Andrij Melnyk gehört ausgewiesen und sollte daher schnell zur Persona non grata erklärt werden, damit er Deutschland rasch verlässt.«