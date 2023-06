Was in den vergangenen Stunden geschah

In der Nacht zum Dienstag hat es Berichten zufolge erneut landesweit Luftalarm in der Ukraine gegeben. In den frühen Morgenstunden waren in verschiedenen Bezirken der Hauptstadt Kiew heftige Explosionen zu hören, wie die Nachrichtenseite Ukrajinska Prawda berichtete. Laut Militärverwaltung und Bürgermeister Vitali Klitschko sei die Luftabwehr aktiviert worden, so das Internetportal. Im russischen Angriffskrieg verteidigt sich die Ukraine seit der Invasion vom 24. Februar 2022 gegen das Nachbarland.

Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobt das Vorrücken der Truppen in der hart umkämpften Stadt Bachmut. »Ich bin jedem einzelnen unserer Soldaten dankbar, allen unseren Verteidigern, Männern und Frauen, die uns heute die Nachrichten geliefert haben, auf die wir gewartet haben. Gut gemacht, Soldaten im Bachmut-Sektor«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Insbesondere zwei Einheiten hätten »geschickt, entschlossen und effektiv« die ukrainischen Stellungen verteidigt, die »Besatzer zerstört« und seien vorgerückt. Das zerstörte Bachmut liegt in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.