Klingbeil und Mützenich waren am Montagmorgen überraschend in Kiew eingetroffen. Die Gespräche mit ukrainischen Regierungsvertretern, dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, dem Parlamentspräsidenten und anderen Politikern seien von einer »tiefen Dankbarkeit« geprägt gewesen, sagte der SPD-Chef mit Blick auf die deutsche Unterstützung der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs. »Und wir haben heute die klare Zusage gegeben: Dieser Weg geht uneingeschränkt weiter.«

Bei dem Treffen mit Selenskyj seien die Lieferung von Waffen und der Leopard-2-Panzer sowie Engpässe bei der Munitionsversorgung zur Sprache gekommen. Zudem seien Fragen der Energiesicherheit und die Lage der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland erörtert worden.

Besonders Mützenich hat sich in der Diskussion über das Ausmaß militärischer Unterstützung für die Ukraine wiederholt zurückhaltend geäußert und die Notwendigkeit diplomatischer Bemühungen um eine Konfliktbeilegung betont. Dafür wurde er in der Ukraine zum Teil scharf kritisiert.

Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Ukraine fordert nach Angaben der US-Repräsentantenhaus-Abgeordneten Jason Crow und Adam Smith die Lieferung international geächteter Streumunition. Dabei handelt es sich um Bomben, die eine Vielzahl weiterer kleinerer Bomben freigeben, mit denen ganze Flächen belegt werden können. Den Angaben nach will die ukrainische Armee die Streumunition gegen die Angriffswellen russischer Soldaten und Söldner einsetzen.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Die Preisobergrenze für russisches Öl zeigt nach Angaben der USA Wirkung. »Ich denke, das Schönste an diesem Mechanismus ist, dass er funktioniert und dass russisches Öl und russische Produkte unterhalb der Preisobergrenze gehandelt werden«, sagte der US-Energiebeauftragte Amos Hochstein am Rande einer Energiekonferenz in Houston. Die Gruppe der sieben einflussreichsten westlichen Länder, G7, die Europäische Union (EU) und Australien führten die Preisobergrenze für russische Öllieferungen auf dem Seeweg am 5. Dezember ein. Sie legten den Preis auf 60 Dollar pro Barrel fest, um Russland für seinen Einmarsch in der Ukraine zu sanktionieren.