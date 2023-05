Was in den vergangenen Stunden geschah

In der Nacht wurde für zwei Drittel der Ukraine eine Warnung vor Luftangriffen ausgesprochen. Diese gilt für die Hauptstadt Kiew und den kompletten Osten des Landes. Laut der Regierung in Kiew wurde die Luftabwehr in den Außenbezirken der Metropole in den frühen Morgenstunden des Dienstags aktiv. Zudem seien Explosionen zu hören gewesen. Im Vorfeld war erwartet worden, dass Russland seine Angriffe zum Jahrestag des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland noch einmal verschärfen könnte. Über mögliche Tote, Verletzte und Sachschäden war vorerst nichts bekannt.

Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Verteidigung der Ukraine in eine Reihe mit dem Kampf gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gestellt. »Heute, am 8. Mai, wenn sich die Welt an die Worte ›Nie wieder!‹ erinnert, geben wir in der Ukraine diesen Worten eine Bedeutung«, sagte der 45-Jährige in seiner allabendlichen Videoansprache. Es gehe nicht nur darum, sich zu erinnern, sondern seine Werte auch zu schützen und Aggressoren zu besiegen. Am 8. Mai wird in Europa des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht.