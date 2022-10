Özdemir sagte weiter: »Putins Vorgehen erinnert an längst überwundene Zeiten, in denen Kolonialherrscher fruchtbare Gebiete besetzt und ausgebeutet haben. In einem Rechtsstaat gibt es dafür nur ein Wort: kriminell. Die lächerlichen Scheinreferenden sind dafür keine Rechtfertigung.«

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hält einen möglichen Einsatz von Atomwaffen durch Russland für unrealistisch. »Ich halte es für keine realistische Option von Putin«, sagte er am Mittwochabend in der ZDF-Sendung »Maischberger«. Alle Folgen wären für ihn desaströs. Putin wäre völlig verloren und isoliert in der Welt und die Menschen in Russland wollten nicht in einen Atomkrieg verstrickt werden. Schließlich hätten die Amerikaner deutlich gemacht, dass ein solcher Tabubruch eine klare militärische Antwort nach sich zöge. Man müsse die Drohungen von Putin zwar ernst nehmen. Ein Einsatz von Atomwaffen mache aber für ihn weder politisch noch militärisch oder wirtschaftlich Sinn.