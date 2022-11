In Moskau hatte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Nachmittag die Bereitschaft Russlands zu Gesprächen »auf Grundlage der aktuellen Realitäten« angeboten. Damit war der aktuelle Stand an den Fronten gemeint. »Wir sind weiterhin zu Gesprächen bereit, wir haben sie nie verweigert«, sagte sie.

Kiew hat bereits mehrere Verhandlungsangebote aus Moskau abgelehnt; die Regierung um Selenskyj fordert als Vorleistung den kompletten Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine, auch von der Halbinsel Krim.

Das sagt Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben Indonesiens kommende Woche nicht an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20 auf Bali teilnehmen. Putin wird laut durch den russischen Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Der Kremlchef nehme aber an einem der Gespräche virtuell teil, sagte Jodi Mahardi, ein Sprecher des Koordinators für maritime und Investitionsangelegenheiten.

Die russische Seite will Vorbereitungen der ukrainischen Streitkräfte auf ein Vorrücken in Richtung des Atomkraftwerks Saporischschja erkannt haben. Dazu seien rund um die Stadt Saporischschja rund 7000 ukrainische Soldaten zusammengezogen worden, zitierte die Agentur Tass einen Vertreter der Besatzungsverwaltung, Wladimir Rogow. Unter diesen Truppen seien auch etwa 300 Kommandosoldaten, die für diesen Einsatz speziell in Großbritannien ausgebildet worden seien. Alle Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.