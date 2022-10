Selenskyj begrüßte zudem neue internationale Zusagen von Waffen zur Flug- und Raketenabwehr für sein Land. Das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel vom Mittwoch sei in dieser Hinsicht »ziemlich produktiv« verlaufen, sagte er in seiner Videoansprache. »Ich bin denen unserer Partner dankbar, die bereits beschlossen haben, genau diese Unterstützung für unseren Staat zu verstärken – Unterstützung für eine effektive Flugabwehr«, sagte Selenskyj. Je brutaler der russische Raketenterror werde, desto mehr verstehe die Welt, dass der Schutz des Himmels über der Ukraine »eine der wichtigsten humanitären Aufgaben Europas in unserer Zeit ist«.

Die Ukraine hat laut Selenskyjs Worten die Kraft, den Krieg gegen den Angreifer Russland fortzusetzen. »Wir haben mutige Menschen, wir haben tapfere Soldaten«, sagte der 44-Jährige laut Übersetzung in einem ZDF-Interview. »Keiner verliert gern, keiner will als Verlierer dastehen(...). Wir können es uns nicht leisten, zu verlieren, das ist eine Frage des Überlebens für uns.«

Waffenlieferungen an die Ukraine

Die britische Regierung will erstmals Luftabwehrraketen vom Typ AMRAAM an die Ukraine liefern. Die Raketen, die in Verbindung mit dem von den USA versprochenen NASAMS Luftabwehrsystem zum Abschuss von Cruise Missiles geeignet sind, sollen in den kommenden Wochen in die Ukraine gebracht werden. Das teilte das Verteidigungsministerium in London mit. »Die Raketen werden dabei helfen, die kritische Infrastruktur der Ukraine zu schützen«, hieß es in der Mitteilung am Donnerstag.