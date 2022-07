Die russisch-ukrainischen Gespräche unter Beteiligung der Türkei und der Uno waren die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine seit März. Der türkische Verteidigungsminister Akar gab am Mittwoch zu erkennen, dass kommende Woche eine Einigung über die Freigabe einer Menge zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen derzeit in ukrainischen Häfen gelagertem Getreide verkündet werden könnte. Bei dem anstehenden Treffen würden »alle Details nochmals geprüft und das Ergebnis unserer Arbeit unterzeichnet«. Lesen Sie hier mehr zu dem Thema.

Er ging zudem in seiner Videoansprache auf seinen am Donnerstag geplanten Auftritt bei einem Forum in Den Haag zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine ein. »Wir müssen unsere Bemühungen so koordinieren, dass alle Schuldigen ihre gerechte Strafe erhalten«, sagte Selenskyj.