Was in den vergangenen Stunden geschah

In der kürzlich befreiten Stadt Cherson sind ukrainischen Angaben zufolge auch Kinder misshandelt worden. »Wir haben in der Region Cherson zehn Folterkammern gefunden, vier davon in der Stadt Cherson«, sagte Dmytro Lubinets, der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments. »In einer der Folterkammern fanden wir einen separaten Raum, eine Zelle, in der Kinder festgehalten wurden... selbst die Besatzer nannten sie so, eine Kinderzelle.«