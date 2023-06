Ammoniak ist ein giftiges Gas, das zu Düngemitteln verarbeitet wird. Russland ist einer der größten Ammoniak-Produzenten und -Exporteure. Eine schon zu Sowjetzeiten gebaute Leitung von Togliatti an der Wolga in die südukrainische Hafenstadt Odessa wurde nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stillgelegt. Russland hat in den vergangenen Monaten mehrfach darauf gedrungen, die Wiederinbetriebnahme der Leitung zum Teil des Abkommens zu machen. Zuletzt gab es Meldungen, dass die Pipeline im zwischen Russen und Ukrainern umkämpften Osten des Gebietes Charkiw beschädigt wurde.

Die weltweite Bekämpfung von Hunger und Armut hat sich angesichts aktueller Krisen verlangsamt. Wie aus dem Kompass 2023 hervorgeht, den Welthungerhilfe und Terre des Hommes am Donnerstag vorstellen, können zahlreiche der in der Agenda 2030 formulierten Ziele in den kommenden Jahren kaum erreicht werden. Die aktuellen Herausforderungen in der Entwicklungspolitik seien allerdings keine unmittelbare Folge multipler Krisen, sondern vor allem auf Versäumnisse zurückzuführen.