Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, lehnt die von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) vorgeschlagene Lockerung der Regeln für Rüstungsexporte ab. Die Vorgängerregierung habe »zu ihrer Zeit eine extrem hohe Zahl an Rüstungsexporten genehmigt, was wir immer kritisiert haben. Von diesen hohen Genehmigungszahlen wollen wir weg, das ist auch so vereinbart«, sagte Nouripour dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Blick auf den Koalitionsvertrag.

Es sei zwar »dringend notwendig«, der Ukraine gerade nach den jüngsten Geländegewinnen im Osten des Landes nach Kräften beizustehen, sagte der Grünenchef. Zugleich aber sei es »weiterhin richtig, grundlegend restriktiv mit Rüstungsexporten umzugehen«.

Internationale Reaktionen

Uno-Generalsekretär António Guterres hat nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin kaum Hoffnung auf baldigen Frieden in der Ukraine. »Ich habe das Gefühl, dass wir noch weit vom Frieden entfernt sind«, sagte Guterres nach dem Telefongespräch am Mittwoch. »Ich mache mir keine Illusionen. Im Moment sind die Chancen auf ein Friedensabkommen minimal«, fügte er hinzu. Selbst ein Waffenstillstand sei »nicht in Sicht«.

Guterres sagte, er habe mit Putin über Bemühungen zur Überwindung von »Hindernissen« für russische Nahrungs- und Düngemittelexporte gesprochen. Dabei sei es um eine Verlängerung und eine mögliche Ausweitung der Exporte im Rahmen eines von der Uno und der Türkei vermittelten Abkommens gegangen.

Auch Bundeskanzler Scholz erkannte bei Putin keinerlei Änderung in seiner Haltung zum Krieg gegen die Ukraine. »Leider kann ich Ihnen nicht sagen, dass dort jetzt die Einsicht gewachsen ist, dass das ein Fehler war, diesen Krieg zu beginnen«, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin mit Blick auf sein 90-minütiges Telefonat mit Putin am Vortag. »Es hat sich auch nicht angedeutet, dass dort jetzt neue Haltungen entstehen.«