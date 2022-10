Russland will im Falle einer Uno-Inspektion der möglicherweise aus Iran stammenden Drohnen die Zusammenarbeit mit Uno-Generalsekretär António Guterres neu bewerten. Der russische Vize-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dmitri Poljanskij, forderte Guterres und seine Mitarbeiter auf, »von illegitimen Untersuchungen abzusehen«. »Andernfalls werden wir unsere Zusammenarbeit mit ihnen überdenken müssen, was wohl in niemandes Interesse liegt. Wir wollen das nicht tun, aber wir haben keine andere Wahl.« Weitere Details nannte Poljanskij zunächst nicht.

Hintergrund sind Vorwürfe der Ukraine, das Regime in Teheran liefere sogenannte Kamikazedrohnen an Moskau, die in der Ukraine eingesetzt werden. Iran und Russland bestreiten das.