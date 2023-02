Uno-Generalsekretär António Guterres kritisiert »implizierte Androhungen eines Einsatzes von Atomwaffen«. Eine sogenannte taktische Verwendung von Kernwaffen sei »völlig inakzeptabel«, sagte er vor der Uno-Vollversammlung. »Es ist höchste Zeit, vom Abgrund zurückzutreten.« Russlands Präsident Putin hat wiederholt angedeutet, sein Land könne in einer Bedrohungslage Atomwaffen einsetzen.

Kurz vor dem Jahrestag prangerte Guterres das Vorgehen Moskaus als einen »Angriff auf unser kollektives Gewissen« an. »Der erste Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine stellt einen dunklen Meilenstein dar – für das ukrainische Volk und für die internationale Gemeinschaft«, sagte Guterres in New York.

Der oberste chinesische Außenpolitiker Wang Yi hat bei seinem Besuch in Moskau nach russischen Angaben Lösungsvorschläge für den Krieg unterbreitet. Die »chinesischen Partner« hätten Ansätze für eine »politische Lösung« mitgeteilt, erklärte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch.