Nach dem »Politico«-Bericht gehen Pentagon-Mitarbeiter davon aus, dass die Kämpfe während der Wintermonate ins Stocken geraten würden und keine der beiden Seiten große Erfolge erzielen könne. Im Falle anhaltender Verluste oder »eines völligen Zusammenbruchs der russischen Armee« könnten aber chemische Waffen zum Einsatz kommen, so der Bericht unter Berufung auf einige hochrangige Pentagon-Vertreter.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die jüngsten russischen Angriffe als Kriegsverbrechen bezeichnet, die Konsequenzen haben müssten. »Heute fanden massive Bombenangriffe auf die Ukraine statt, wodurch große Teile des Landes ohne Wasser und Strom blieben«, sagte Macron am Mittwochabend. »Jeder Schlag gegen zivile Infrastruktur stellt ein Kriegsverbrechen dar und darf nicht ungestraft bleiben.«

»Angesichts des nahenden Winters werden wir am 13. Dezember in Paris die internationalen Unterstützer der Ukraine versammeln, um dem Land zu helfen, Widerstand zu leisten und seinen Zugang zu Energie zu gewährleisten«, erklärte Macron. »Wir vergessen auch nicht Moldau, das ebenfalls von Wasser- und Stromausfällen betroffen ist.« Trotz seiner Verurteilung Russlands hatte Macron am Mittwoch angekündigt, in den nächsten Tagen wieder Kontakt zu Kremlchef Wladimir Putin aufnehmen zu wollen.

Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne) und die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer (FDP), sind zusammen mit weiteren europäischen Politikerinnen in die Ukraine gereist. »Wir sind auch hierhergekommen, um als weibliche Politikerinnen unsere Solidarität mit den Frauen der Ukraine zu zeigen«, sagte Lührmann am Mittwoch in Kiew. Sie und Beer waren zusammen mit sechs anderen Politikerinnen aus EU-Staaten und Liechtenstein in der ukrainischen Hauptstadt.