Xi und Selenskyj hatten am Mittwoch zum ersten Mal seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine miteinander telefoniert. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Xi hingegen seitdem mehrfach gesprochen. Kritiker werfen China vor, in dem Konflikt nicht neutral zu sein – auch, weil es die russische Invasion bis heute nicht verurteilt hat.

Internationale Reaktionen

Die EU hat das erste Telefonat seit Beginn des Ukrainekriegs Xi und Selenskyj begrüßt. »Es ist ein wichtiger, lang überfälliger Schritt von China«, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch. Chinas Führung müsse »ihren Einfluss nutzen, um Russland zur Beendigung des Angriffskriegs zu bringen«.

Auch die Bundesregierung wertete das Gespräch zwischen Xi und Selenskyj als gutes Signal. China habe als ständiges Mitglied des Uno-Sicherheitsrats eine »besondere Verantwortung zur Beendigung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine«, sagte ein Regierungssprecher.