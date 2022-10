Meloni hat Kiew wiederholt ihre Unterstützung zugesagt, während ihre Koalitionspartner Silvio Berlusconi und Matteo Salvini aufgrund ihrer historischen Beziehungen zum russischen Präsidenten Putin in dieser Frage sehr viel zurückhaltender waren.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat seinen Rückzug aus Russland mit dem Verkauf seiner 49-prozentigen Beteiligung an dem dortigen Gemeinschaftsunternehmen Sollers abgeschlossen. Das teilte der US-Konzern in Dearborn mit. Ford hatte seinen Geschäftsbetrieb in Russland bereits im März eingestellt und dies mit tiefer Besorgnis über die russische Invasion in die Ukraine und der Bedrohung für Frieden und Stabilität begründet. Der US-Konzern betonte damals, die Präsenz in Russland ohnehin schon stark reduziert zu haben. Ford sicherte sich aber eine Option, die Anteile an Sollers zurückzukaufen, falls sich »die globale Situation« ändern sollte.

Was heute passiert

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft bei seinem Antrittsbesuch in Griechenland in der Hauptstadt Athen Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Bei dem Gespräch dürfte auch die Rüstungskooperation zwischen den beiden Ländern eine Rolle spielen. Die Bundesregierung hat einen Ringtausch mit Griechenland vereinbart, um die Ukraine mit 40 Schützenpanzern sowjetischer Bauart des Typs BMP-1 zu versorgen, die Athen einst aus DDR-Beständen erhalten hatte.