Kanada soll nach Selenskyjs Angaben die Beseitigung von Landminen in seinem Land koordinieren. »Ich habe Ministerpräsident Justin Trudeau eingeladen, eine globale Initiative anzuführen, um unser Land von russischen Minen und Granaten zu befreien«, sagte Selenskyj. Als Folge des russischen Krieges gebe es in der Ukraine eine der größten Minenkonzentrationen der Welt. Er danke Kanada für die Hilfsbereitschaft. In einem Bericht des Büros von Trudeau über das Gespräch der beiden Staatschefs wurde Selenskyjs Vorschlag nicht erwähnt.

Internationale Reaktionen

Der türkische Präsident Erdoğan will mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine sprechen. Der ukrainische Präsident fordere die Unterstützung der Türkei für die betroffenen Regionen und »dass wir Putin überzeugen«, sagte Erdoğan am Mittwochabend. Am Donnerstag werde er das mit dem Kremlchef diskutieren.