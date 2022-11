Russland hatte zuletzt wiederholt die Energie-Infrastruktur in der Ukraine angegriffen. Daher kam es immer wieder zu Einschränkungen bei der Stromversorgung. Am Montag blieben durch russische Luftangriffen auch zahlreiche Haushalte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ohne Wasser.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Bis auf zwei haben am Stichtag 1. November alle Gasspeicher in Deutschland den gesetzlich vorgeschriebenen Füllstand von mindestens 95 Prozent erreicht. Dies ging am Mittwochabend aus im Internet veröffentlichten, vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervor. Demnach waren die deutschen Speicher am Mittwoch zu insgesamt 99,19 Prozent gefüllt, 0,29 Prozentpunkte mehr als am Vortag. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden erreicht das Ziel nicht, er war zu 92,5 Prozent gefüllt. Ein kleinerer Speicher im nordrhein-westfälischen Epe meldete einen Wert von 91,1 Prozent.

Was heute passiert