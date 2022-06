In Madrid geht der Nato-Gipfel in seinen zweiten und letzten Tag. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die durch Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgelöste Lebensmittelkrise und der zunehmende Einfluss Russlands und Chinas zum Beispiel auf Länder in Afrika .

Inmitten von Diskussionen um seine angekündigte Teilnahme am G20-Gipfel im Herbst in Indonesien empfängt Kremlchef Wladimir Putin seinen indonesischen Amtskollegen Joko Widodo in Moskau. Zu Beginn der Woche hatte der Kreml Putins Teilnahme bei dem Treffen Mitte November bestätigt – allerdings offen gelassen, ob er persönlich nach Bali reisen oder per Video zugeschaltet sein wird. Widodo hatte am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten in Kiew besucht.