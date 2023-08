Über dem grenznahen Gebiet Brjansk seien zwei Kampfdrohnen aus der Ukraine abgefangen worden, teilte das russische Militär mit. Die Ukraine hatte in der Nacht zuvor ihren bislang massivsten Drohnenangriff gegen Ziele in Russland geflogen. In der Stadt Pskow nahe der Grenze zu Estland wurden mehrere russische Militärflugzeuge beschädigt oder brannten aus.

Waffenlieferungen an die Ukraine

Deutschland hat zehn weitere Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. Kiew erhielt außerdem unter anderem ein Luftraumüberwachungsradar, 13,1 Millionen Schuss Handwaffenmunition und vier Schwerlastsattelzüge sowie vier Auflieger, wie aus der am Mittwoch aktualisierten Liste der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine hervorging. Überdies wurden der ukrainischen Armee demnach 16 Aufklärungsdrohnen und ein Feldhospital zur Verfügung gestellt.